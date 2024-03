Alates 2025. aastast jääb pensionide tulumaksuvaba piir püsima 776 eurole kuus

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu püsib jätkuvalt kõrgem kui üldine maksuvaba tulu.

Pensionide ja palga suhe on aastast aastasse muutuv. 2021. aastal, kui keskmine pension muudeti tulumaksuvabaks, moodustas keskmine pension ca 43% keskmisest palgast. 2024. aastal on see suhe ca 49%. Keskmine pension on oluliselt tõusnud tänu indekseerimisele ja erakorralistele pensionitõusudele. 2023. aastal toimus viimase 15 aasta suurim pensionitõus, mis oli koos erakorralise pensionitõusuga 17,6%.