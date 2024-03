Kaja Kallas: Auvere põlevkivijaama rajamine oli viga, varem või hiljem muutub see kasutuskõlbmatuks

Riigikogu infotunni ühe arutluspunkti all oli ka energeetika tulevik. Kui riigikogu liige Helle-Moonika Helme (EKRE) küsis põlevkivikatelde maha kandmise kohta, sõnas peaminister Kaja Kallas, et juba Auvere jaama rajamise eel kahtles ta, kas ettevõte peaks tegema niivõrd suure investeeringu. Seda ajal, mil pole teada, kas järjest kallinevate kasvuhoonegaaside kvootide juures suudetakse konkurentsivõimelist hinda pakkuda. „Selles uue elektrijaama vajalikkuses kahtles ka põhivõrgu ettevõtja ja siis majandusminister (Juhan Parts - toimetaja lisa) rullis sellest üle,“ lisas peaminister.

Tema sõnul muutub see niikuinii ühel päeval kasutuskõlbmatuks. „See oli 2011. aastal ka teada, et see varem või hiljem muutub kasutuskõlbmatuks, sellepärast, et põlevkivi kui fossiilne kütus muutub nii kalliks, et ta lihtsalt turule ei pääse. Ja see paraku on nüüd ka juhtunud,“ märkis Kallas ja lisas, et ühtlasi oli Auvere jaam suure osa ajast rikkis.

Kallase selgitusel on valitsus energeetika teemat väga tõsiselt võtnud ja otsinud võimalusi tagada elektri toomise võimalused ühelt poolt kiiresti ja samal ajal hinda all hoides. „On erinevad vähempakkumised, mida valitsus on välja kuulutanud, et neid energiaallikaid saada ja loomulikult me räägime ka salvestusvõimsustest ja me räägime ka elektrijaamadest, mis tuult ja energiat tasakaalustaksid,“ sõnas ta ja loetles tehtud samme, mis kiirendavad uue energia turule tulekut.

Peaminister tõi ka esile, et riigikogu peab peagi otsustama tuumaenergia kasutuselevõtu. „Me arutasime valitsuses ka tuumaenergia kasutuselevõttu ja raportit, mis puudutab tuumaenergia plusse ja miinuseid. Ja tõepoolest, seadus ütleb nii, et riigikogu kokkuvõttes otsustab, kas tuumaenergiat kasutusele võtta või mitte. Aga valitsus selle ülevaate sai ja siin, ma arvan, on ka riigikogul väga oluline seda asja siin arutada,“ lisas ta.

Elektri madala hinna tulemus