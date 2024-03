A. Le Coqi juht valitsuse plaanitud suhkrumaksust: lähiriigis tõi see kaasa 3000 töökoha kaotuse

A. Le Coqi tegevjuhi Jaanus Vihandi hinnangul on tarbijakäitumise puhul arvatav, et suureneb piirikaubanduse tõus. See näide on tema sõnul tuua nii Taanist kui ka Portugalist. „Pärast maksu kehtestamist täheldati Portugalis, et magustatud jookide smugeldamine pole mitte üksnes kasvanud, vaid seda organiseeritakse professionaalsel tasemel. Taanis tõi maksueksperiment kaasa 30% karastusjookide legaalse müügi siirdumise Taani-Saksa piirile, seotud maksudest ilmajäämise (käibemaks) ja 3000 töökoha kaotuse,“ kirjeldas Vihandi.