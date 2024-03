Varahaldur: püstloodis turud tekitavad kartust uue mulli ees

Püstloodis turud tekitavad kartust uue mulli ees

Peamiseks probleemiks on asjaolu, et turgude ralli ei ole laiapõhjaline, ega hõlma suurt osa kaubeldavatest ettevõtetest. Pigem on suuremad tõusjad koondunud vähestesse sektoritesse – eelkõige tehnoloogia tausta ning moel või teisel tehisaru (AI) optimismiga seotud. Lisaks on paljude arvates juhtaktsiate ja liidersektorite hinnatasemed väärtuskordajate põhjal mõõdetuna muutunud ohtlikult kalliks ning haavatavaks võimalike tagasilöökide suhtes, mis tehnoloogiasektorit tabada võivad.

Just tehnoloogiaaktsiate poolt on ka S&P500 aktsiaindeks vägagi mõjutatud. Vaadates S&P500 tootlust kolme aasta keskmisena, on praegusele buumile vaatamata viimase kolme aasta kogutootlus väga lähedane pikaajalisele keskmisele. Alates 1974. aastast on S&P500 keskmine kolme aasta tootlus 29% (keskmiselt 8,9% aastas). Praegune viimase kolme aasta tootlus kokku on ligi 30% ehk üsnagi pikaajalise keskmise läheduses. On tavapärane, et karuturule järgnevatel perioodidel näitavad aktsiaturud tavapärasest kiiremat tõusu ning pullituru arenedes tõusuhoog aeglustub. Seetõttu on igati ootuspärane, et isegi kui positiivsed stsenaariumid realiseeruvad, ei pruugi me sel aastal 2023. aastaga samaväärseid tõusunumbreid näha.