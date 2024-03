Otsid ägedat praktikakohta? Vaata, mida silmas pidada!

Leia endale sobiv ettevõte

Kõige tähtsam on leida ettevõte, kus saad töötada enda valitud erialal. Lisaks on oluline teha põhjalik eeltöö praktika rolli kohta, et leida see, mis tõeliselt kõnetab ja innustab. Ettevõtte pühendumus praktikaprogrammile on samuti kriitilise tähtsusega – kui ei investeerita programmi kvaliteeti, võib praktikakogemus osutuda pettumuseks. "Tele2s pöörame suurt tähelepanu praktikaprogrammi mitmekülgsusele,” selgitas Karo. "Programmi raames osalevad praktikandid inspiratsiooniminutites, kus nad kohtuvad ekspertidega oma valdkonnas, saades väärtuslikke teadmisi ja kogemusi. Lisaks sisaldab programm vahetuspäeva, mille käigus saavad praktikandid tutvuda eri organisatsioonide tööprotsesside ja kultuuriga. Korraldame ka häkaton, mis on üks praktika tipphetki, ja see koondab praktikandid meeskondadesse, et ühiselt lahendada keerulisi ülesandeid, edendades nii meeskonnatöö oskusi kui ka loovat mõtlemist. Praktika oluliseks osaks on ka CliftonStrengths test ja sellele järgnev workshop coachiga, mis aitab praktikandil mõista oma isiklikke tugevusi ja arendada edasise karjääri jaoks kriitilisi oskusi," lisas Karo.

Tasustatud vs tasustamata praktika

Kuigi ka tasustamata praktika võib pakkuda vajalikke kogemusi ja kontakte, võib tasu puudumine vähendada huvi pikema praktikaperioodi vastu. Õnneks on tasustatud praktikakohtade arv kasvamas. "Vastutustundliku ettevõttena leiame, et on ainult õiglane maksta noortele nende panuse eest. Noored toovad lauale värskeid ideid ja energia neid teostada, mis on meie jaoks väga väärtuslik," märgib Karo, rõhutades, et praktikantidele pakutakse ka lisahüvesid nagu koolitused ja isikliku arengu toetamine.

Hüppelaud karjääriredelil