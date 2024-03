Üle 130 euro aastas. Koalitsioon plaanib kokkulepitust taganeda ja panna pensionärid tulumaksu maksma

Praegune valitsusliit (Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid) sõlmis koalitsioonileppe mullu aprillis, leppides kokku valitsuse programmi aastateks 2023–2027. Ühe punktina lepiti kokku, et keskmine vanaduspension jääb tulumaksuvabaks.

Eile saatis aga sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kooskõlastamisele eelnõu, et 2025. aastal on pensionite tulumaksuvaba miinimum 776 eurot. Samal ajal prognoosib aga rahandusministeerium, et keskmine pension kasvab 2025. aastal 826 euroni. Pensionärid peaksid seega 2025. aastal prognoositavalt keskmiselt pensionilt tasuma tulumaksu 11 eurot kuus ehk 132 eurot aastas.