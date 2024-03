Saku Õlletehase juht: veel ühe maksuga ründab valitsus niigi kannatanud ettevõtjaid

Hetkel puudub ettevõtjatel konkreetne informatsioon selles osas, millele magustatud jookide maks täpselt rakendub. Lisaks pole veel teada, millised saavad olema konkreetsed maksumäärad. „Selge on aga see, et see meid ja ka tarbijaid otseselt mõjutab, sest igasugune maksutõus kandub üle hindadesse poelettidel,“ ütles Delfi Ärilehele Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.