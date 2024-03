Kõu Mobility koondab inimesi

„Nii nagu paljudes sektorites, on ka kergelektrisõidukite turul kasvutempo aeglustunud. Selleks, et jätkusuutlikult edasi tegutseda, on Kõu Mobility Grupp (tegutseb osaliselt Comodule OÜ-s) kohandanud kõigi oma äriüksuste plaane ja paraku tõi see kaasa ka muutusi mõningates tiimides,“ ütles ettevõtte juht Kristjan Maruste.