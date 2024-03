Testid õnnestusid: Põlevkivituhast saab toota värvi

Üle aasta kestnud koostöö tulemusena on valmis saanud esimene proovipartii valget pulbervärvi, mida on ka edukalt testitud metallpindade katmisel. Testide tulemused näitasid, et põlevkivituhast toodetud taaskasutatud kaltsiumkarbonaat on nii kõrgete kvaliteedinäitajatega, et asendab täielikult värsket toorainet, mida praegu kaevandatakse suure keskkonnajalajäljega.

Narva külje all pulbervärvide arendamise, tootmise ja müügiga tegeleva Primateki peatehnoloog Svetlana Fedotova selgitas, et maailmas on levinud praktika kasutada pulbervärvide täiteainena just kaltsiumkarbonaati, sest see on looduslik mineraal, mis ei tekita keskkonnale nii suurt kahju. „Sellest hoolimata otsitakse üle maailma keemiatööstustes võimalusi, kuidas toodetes kasutada just taaskasutatavaid materjale, et veel rohkem vähendada mõju keskkonnale,“ ütles Fedotova. „Seetõttu on meie jaoks väga hea ja oluline uudis, et Ragn-Sells hakkab meile nii vajalikku taaskasutatud kaltsiumkarbonaati tootma just siinsamas Narvas. Tänu sellele koostööle saame meie oma värvitootmise keskkonna jalajälge veelgi vähendada, transpordikulusid kokku hoida ja muuta tootmise majanduslikult tõhusamaks.“