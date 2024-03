Kristian Mørk Puggaard: ’’Balti ettevõtetel ja töötajatel väga digilahendusi soosiv mõtteviis’’

Üks esinejatest, kes järgmisel nädalal toimuval e-kaubanduse konverentsil lavale astub, on Tembi asutaja ja tegevjuht Kristian Mørk Puggaard, kes on tegutsenud rohkem kui 5 aastat Baltikumi suurimate logistikabrändidega. Konverentsil jagab ta oma parimaid kogemusi ning analüüsib lähemalt ka Baltikumi e-kaubanduse turgu.

Konverentsi päevajuht Kristel Kruustük küsis Tembi asutajalt enne konverentsi mõned soojendusküsimused:

Kuidas saaksid teie arvates e-kaubandusettevõtted andmeanalüüsi veel tõhusamalt ära kasutada, et ennustada turusuundumusi ja tarbijate vajadusi eelkõige muutlikul Balti turul?

Kui analüüsime välisandmeid ja kasutame neid siseprotsessis, saame turust ülevaate, mida pidevalt uuendame. Selle abil näeme täpselt, millised veebipoed on olemas, kui palju neid on, mida nad müüvad ja missuguseid tehnoloogiapinusid kasutavad. See näitab ära, millised võimalused turul on ja mis tootekategooriatega tasub tegeleda. Lisaks saab jälgida valdkonna konkurente ja tarbijaid, veendumaks, et sinu ettevõttel on võimalikult hea kuvand.

Kas oskate tuua esile kindla juhtumi, kus teie klient muutis Tembi pakutud teabe põhjal märkimisväärselt oma strateegiat eelkõige Balti e-kaubanduses?

Kuna me laienesime Baltimaadesse alles hiljuti, siis on veel liiga vara sealt ühtegi kliendi juhtumiuuringut välja tuua. Kuid oleme mujal näinud, kuidas klientide arv ja müük on kiiresti kasvanud ning meie teenust on kasutatud selleks, et keskenduda kindlatele turusegmentidele, näiteks moele, või saada teada konkurentide puudustest. Näiteks võib tuua ühe kliendi, kes suurendas meie toote abil oma müügikorralduse tootlikkust üle 50 protsendi. Tavaliselt tasakaalustuvad klientide kulud ja tulud keskmiselt kolme kuu pärast.

Kui arvestada Baltimaade eri vedajaid, tarneviise ja tehnoloogiaid, siis mis probleemid ja võimalused võivad tekkida kohalikel e-kaubandusettevõtetel, kes soovivad kasutada turgu prognoosivat analüüsi, et luua tipptasemel äri?