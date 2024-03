Skeleton värbas Northvoltist miljarditehaste kogemusega tippjuhi

„Tugevdame oma tiimi kogenud ja ambitsioonika, absoluutsesse maailma tippu kuuluva tegijaga, kellel on lai kogemuste pagas akutootmise skaleerimisel ja gigatehaste rajamisel. Näiteks oli Hüppe üks võtmefiguure 3 miljardit maksma läinud ja üle 3000 töötajaga akutehase Northvolt Ett käivitamisel Põhja-Rootsis Skellefteås. See, et suudame nii kõrge profiiliga talente värvata, on tunnustus ettevõttele ja näitab meie positsiooni rohetehnoloogiate globaalsel turul,“ ütles ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk.

„Mul on rõõm liituda Skeleton Technologias meeskonnaga, et suurendada energiasalvestite tootmist Euroopas ja toota innovaatilisi, globaalsel turul konkurentsivõimelisi energiasalvesteid, mis ei põhine haruldastel muldmetallidel ja mis vähendavad Euroopa sõltuvust mujalt importitavast kriitilise tähtsusega toormest (critical raw materials),“ märkis Tobias Hüppe.

Ta lisas, et Skeletoni edusammud on olnud muljetavaldavad alates patenteeritud toormaterjalist, kumergrafeeni, ja uue põlvkonna energiasalvestite arendamisest kuni sektorispetsiifiliste energiasalvestusmoodulite turule toomiseni. „Mul on hea meel, et saan oma seniseid kogemusi ära kasutada murranguliste rohetehnoloogiate edenedamiseks. Mida rohkem Skeletoni superkondensaatoreid ja superakusid kasutusele võetakse, seda suurem on meie panus kliimamuutustega võitlemisel.“