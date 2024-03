Eesti saab hiiglasliku päikesepargi. Piirkonnale terendab kadestamisväärne elektri hind

Seni oli teada, et kõige ambitsioonikam päikesepargi projekt on kavas ellu viia Tartu külje all Raadil. Pärast pikka võitlust selle nimel, et Raadi vanalt lennuväljalt kasutatud rehvid ära koristataks, sai Estiko Energia seal eelmisel aastal 100 MW tootmisvõimsusega päikesejaama ehitama hakata. Sunly lööb selle tootmisvõimsuse teises Eesti servas nüüd enam kui kaks korda üle. Mõne kuu pärast hakatakse Läänemaale Ristile paigaldama 244 MW võimsusega päikesejaama. Juba ülejärgmise aasta sees saab see valmis. 250 hektarile laotatakse ligi 350 000 päikesepaneeli. „See on hoomamatu, hästi suur ala. Võib kindlalt väita, et see teeb sellest Baltimaade suurima päikesepargi,“ kinnitab Sunly Eesti maajuht Klaus Pilar.