Uuring: astmelist tulumaksu toetaks 60% inimestest

Esmaspäeval Postimehes ilmunud intervjuus mainis siseminister Lauri Läänemets (SDE), et valitsuses valmistatakse koos Reformierakonna ja Eesti 200ga ette astmelise tulumaksu tulekut. Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt, et milline on nende seisukoht astmelise tulumaksu osas.