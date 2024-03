Luminori varahaldur: kõrgel püsivad intressid pole aktsiate ostupidu takistanud

Veebruaris ilmestasid globaalseid finantsturgusid taaskord positiivsed meeleolud. Paljuski tänu sellele, et juba alates mullu novembrist oodatakse USA ja Euroopa keskpankadelt intresside langetamist. Sh seda ootavad pikisilmi nii kodulaenu võtjad kui ka krediiti vajavad ettevõtted. Praegu paistab aga, et ei neljapäeval Frankfurdis kogunev Euroopa Keskpank ega kuu teises pooles kogunev USA Föderaalreserv (FED) ei toeta varasemat optimismi intressilangetamise osas. Teisalt vihjas FEDi juht Jerome Powell kolmapäeval USA kongressis, et intressimäärade peatne langus on siiski võimalik.

Eelmisel aastal jõudsalt alanenud inflatsioon andis turuosalistele piisavalt põhjust uskumaks, et intresside langetused on peagi algamas. FED suurendas vastavaid ootusi omaltpoolt detsembris, kui prognoosis 2024. aastal eelduslikult kolme 0,25-protsendipunktilist intressikärbet. Oodatav rahapoliitika leevendamine on olnud üks peamisi narratiive, mis aktsiate ostupidu toetanud on.

FED on ettevaatlik

Föderaalreserv veebruaris istungit ei pidanud. Edasist rahapoliitikat ning turuosaliste vastavaid ootuseid enim mõjutavad inflatsiooninäitajad olid kuu jooksul taaskord vastuolulised. FED on korduvalt mõista andnud, et nad vajavad rohkem tõendeid ja suuremat kindlustunnet, et inflatsioon liigub 2% eesmärgini, enne kui intresside langetamisega algust tehakse.

On üsnagi selge, et möödunud kuu sellist kindlust ega tõendeid piisavalt ei toonud. Aastases võrdluses võis küll näha inflatsiooni alanemist 3,1%-ni (jaanuarikuu näit). Samas kuises võrdluses viitas oodatust kiirem hinnakasv (+0,3% vs. konsensuse prognoos +0,2%) ning mitmed muud lühiajaliste hinnatrendide näitajad (sh tootjahinnaindeksi kuine muutus +0,5% vs. konsensuse prognoos +0,1%) , et inflatsiooni oodatud tempos alanemine ei pruugi lähiajal realiseeruda.