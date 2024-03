WHO esindaja Eestis: kogemused maailmast kinnitavad, et limonaadimaks aitab ülekaalulisusega võidelda

Ebatervislike toodete, sealhulgas magustatud jookide maksustamine on üks tõhusaimad meetmed rahvastiku tervise hoidmisel. Sotsiaalministeeriumi poolt täna tutvustatud magustatud jookide maks on kindlasti samm ja ka sõnum tervema ühiskonna suunas. Tegu on tõenduspõhise maksuga ning teadusuuringuid valikuliselt kajastavad artiklid külvavaid vaid segadust. Huvide konflikt ei tohiks pahatahtlikult varjutada püüdlusi rahva tervisenäitajaid erinevate tegevustega parandada.