Euroopa valmistub toidukriisiks. Inimesed peaksid muu hulgas vähendama liha söömist

El Niño ja La Niña tuuled on rikkunud Ladina-Ameerika sojatoodangu. Ukraina ja Venemaa teraviljakasvatajad on sõjas. Indoneesia on keelanud palmiõli ekspordi Euroopasse. Vahemere piirkond on muutumas rohkem kõrbe sarnaseks, kirjeldab Bloomberg.