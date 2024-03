Reisikorraldaja Tez Tour esitas Nordica vastu pankrotiavalduse ja saigi võla kätte

2022. aasta suvel teatas Eesti riiklik lennufirma Nordic Aviation Group , et alustab koos reisibüroo Tez Touriga tšarterlende Egiptusesse ja Kanaari saartele. Kahe ettevõtte koostöös pakuti talvehooajaks puhkusereise Hurghadasse, Sharm El Sheikhi ja Tenerifele. Tallinnast väljunud lende opereeriti 180-kohalise Airbus 320 lennukiga.

„Lennufirmana areneme pidevalt ja tšarterlendude pakkumine Airbus 320-ga on meie jaoks loomulik jätk senisele äritegevusele,“ hõiskas Nordic Aviation Groupi toonane turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Seepeale hakkasid asjad aga liikuma. Kolm nädalat hiljem, 9. veebruaril pöördus Tez Tour uuesti Harju maakohtu poole, kuid seekord juba sooviga hagi tagasi võtta ja menetlus lõpetada. Võlausaldaja (Tez Tour) märkis kohtule, et poolte vahel on saavutatud kohtuväline kokkulepe ning 9. veebruari seisuga ei olnud neil Nordic Aviation Groupi vastu enam mis tahes nõudeid. Kuna ka Nordica kinnitas kohtule kokkulepet, lõpetas Harju maakohus tänavu aasta 12. veebruaril menetluse.

Seda, kui suure summa Eesti riiklik lennufirma Tez Tourile võlgu jäi ning mis oli nõuete täpne sisu, ei ole kumbki pool valmis avaldama. „Nordica ja TezTouri vahelised suhted on tervikuna konfidentsiaalsed ja me neid ei kommenteeri. Saame vaid kinnitada, et poolte vahel ei ole täitmata nõudeid või käimasolevaid vaidlusi,“ ütles Nordicat esindanud advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Annika Peetsalu.