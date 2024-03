LHV: 20–30 aastat vanad büroohooned ei vasta enam rentnike nõudmistele

„Sellist tüüpi hoonete turuväärtus on viimaste aastatega kukkunud ning kui tänasel omanikul ei ole finantsilist võimekust teha olulises mahus investeeringuid hoone kaasajastamiseks, võib see tekitada uusi võimalusi arendajatele, kellel need ressursid ja visioon kaasajastamiseks on olemas. Meie eesmärk on samuti toetada jätkusuutlikku arengut ja innovatsiooni ärikinnisvara finantseerimisel,“ ütles ta.

Käesoleva aasta osas on LHV ettevaatlikult optimistlik ning usub, et 2024. aasta võiks olla hea aeg uute projektide ehitustegevusega alustamiseks. „Meie usk tugineb eeldusel, et Eesti majandus pöördub 2025 taas kasvule ning et vähenenud ehitusmahud on muutnud ehitushinna suhteliselt soodsaks. Alustades täna ehitustegevusega on arendajal võimalik ära kasutada soodsamat ehitushinda ning arvestades, et ehitusperiood on keskmiselt 12–18 kuud, siis objekti valmimise hetkeks võiks olla turuosaliste ja ka majanduse väljavaated juba märksa positiivsemad.“