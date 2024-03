Seni on plussis pea kõik fondid: hetkel on punases vaid neli fondi. Kõige kehvemini on aasta alanud LHV Rohelise pensionifondi jaoks, mis on ligi kümne protsendiga miinuses. Miinuses on ka Tuleva Maailma Võlakirjade fond, Swedbanki pensionifond Konservatiivne ning Luminor 61-65 pensionifond.