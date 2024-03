Ka suured jaeketid ebaõnnestuvad: Prisma sulges Eestis esimese kaupluse

Kilpiä kinnitab, et Linnamäe kaupluse sulgemine on üksikjuhtum. Teistel Prisma kauplustel läheb tema väitel väga kenasti. Kasvutrendis on ka 2022. aastal avatud Maardu ja Rapla kaupluste müüginumbrid. Uusi asukohti otsitakse uutele kauplustele. Saaremaal on kaupluse detailplaneering kinnitatud ning sellel aasta suvel alustatakse piirkonnas teede rajamisega. „Plaan Saaremaale laieneda on jõus ja töös,“ lausub Kilpiä. Kavas on avada hüpermarket ka Viljandis. Kokku on Prismal praegu 13 kauplust.