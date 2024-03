Eesti ühe kuumima ettevõtte prantslasest tippjuht: meil on positiivne probleem. Vajame ka kolmandat tehast

Castaignet’ sõnul on selle ametikoha ülikogenud Hüppega täitmine neile tähtis just seetõttu, et fookuses on uus tehas, samal ajal tuleb aga edukalt töös hoida ka olemasolevat tööstust.

„See oli meie jaoks suur samm. Raha saamine oli väga oluline, et kasvada. Muu hulgas tähendab see kogenud meeskonna ehitamist,“ sõnab Castaignet. Ta viitab näiteks hiljuti ühest maailma nimekaimast akude tootjast, Rootsi suurfirmast Northvoltist üle tulnud Tobias Hüppele, kes oli sealne tootmisjuht.

Võib isegi uskumatuna tunduda, et Eestis loodud firma on justkui märkamatult maailma tõelised suured tegijad enda ligidale meelitanud. Alles eelmisel aastal teatati koostööst Hondaga. Siemens ei ole aga üksnes investor, sinna alla kuuluvate ettevõtetega on plaanis teha tihedat koostööd. Nii et ühtlasi on tegu Skeletoni kliendiga. Veel enam – uude tehasesse tulevad just selle suurnime digitaalsed seadmed, mis võimaldavad luua täisautomaatse tootmise.

„Ja nõudlus aina kasvab. See on hea märk. Raha kaasasime ka tehase rajamise eesmärgil ja saime paati täiesti uue suurinvestori, Siemensi,“ toob ta esile.

„Eelmisel aastal tegelesime vundamendi tugevdamisega ja sel aastal laieneme, avame Saksamaal Leipzigis uue suure tehase,“ ütleb ta alustuseks. Selles uues hoones hakatakse tootma palju rohkem kui praeguses Dresdeni tehases. Castaignet nimetab positiivseks probleemiks sedagi, et uut tehast on vaja suure nõudluse tõttu – neil on lepinguid sõlmitud ehk lubadusi antud palju rohkemaks, kui nad praegu suudavad toota.

Castaignet’ jutust selgub, et meie superkondensaatorite ja -akude tootja on muidu tehnoloogiasektori jaoks keerulisel ajal hoopis suure tõusu alguses.

Üks Eesti viimaste aastate vingemaid tehnoloogiasektori tegijaid on Skeleton Technologies. Nende asepresident, prantslane Arnaud Castaignet ütleb, et Eesti peaks talente siia heas mõttes agressiivsemalt meelitama. Muutuvas maailmas on vaja teistsuguseid oskusi.

Niisiis on Skeleton Euroopa suure energiarevolutsiooni keskmes. Riigid ja Euroopa Liit paiskavad raha nii elektrivõrkudesse, energia tootmisesse ja salvestamisse kui ka tehaste ümberehitamisse. Erasektor on samuti muutustest väga huvitatud. Castaignet on veendunud, et lähiaastatel see meelsus ei muutu. Muide, superakude kategoorias võistleb Eesti ettevõte maailma tõeliselt suurte tegijatega, eriti Aasia omadega, näiteks Toshibaga. Superakude tootmisega loodab ettevõte tulevikus teenida suurema osa oma tulust.

„Raha kaasata ei ole kunagi kerge ja Euroopas investeeriti loiumalt kui varem. Kui on aga üks endiselt kuum sektor, siis on see kliimaga seotud rohetehnoloogia. Kui rahakaasamist vaadata, siis tuleb raha just sinna,“ selgitab Castaignet. Ta lisab, et suurt tööd pidid nad tegema sellegipoolest. „Kui sul on tootmine ja lepingutega kliendid, siis on kindlasti lihtsam.“

Küsimuse peale, kas ka sel aastal on vaja raha juurde kaasata, vastab Castaignet nearulsui: „Sel aastal kulutame. Ehitame, ostame masinaid, investeerime, et laieneda.“

„Paljud ettevõtted ehitavad endale ühe tehase, aga teine ja kolmas on palju keerulisemad. Sa pead olemasolevates tagama samal ajal parima kvaliteedi ja tehase ehitamine on alati katsumus. Northvolt on ehitanud tehaseid näiteks Rootsi, Poola ning teeb neid ka Saksamaale ja Kanadasse. Ta (Hüppe – toim) on uute tehaste rajamisega vägagi kursis.“

Euroopas on aga teisigi riike, kus teadmisi ja kogemust ohtralt. Hiljuti tegi Skeleton oma teadus- ja arenduskeskuse Soome. Rohetehnoloogia vallas on Euroopa kuumim riik aga Castaignet’ sünniriik Prantsusmaa. „Me kaalume variante ka edaspidiste investeeringute puhul. Euroopas on akutootjaid Poolas ja Ungariski,“ toob ta esile.

Arnaud Castaignet lisab, et Euroopa suurima majandusega riigil on palju eeliseid. Esiteks juba see, et sealsetel inimestel on tööstustega suured kogemused. Saksamaal on taastuvenergia valdkonnas laiad eksperditeadmised ja sealsed inimesed soovivad tehastes töötada. „Nad on selle üle uhked. Ülikoolid koolitavad peale uusi inimesi: insenere, tehasetöötajaid ja -juhte,“ loetleb Castaignet.

Hiljutisel Eesti Päevalehe energeetikakonverentsil selgitas Skeletoni asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk, miks omal ajal esimene tehas Saksamaale rajati. Toona veel küllalt tundmatu ettevõtte juhile astusid ligi sakslased, kes ütlesid, et nende piirkonnas on superkondensaatorid võetud ühe tööstussuunana fookusesse. Madiberk ei uskunud seda ja pidas räägitut mesijutuks, aga peagi selgus, et just nii oligi. Seetõttu nad Dresdenisse oma esimese tootmise lõidki. Muidugi küsis ta konverentsilaval olles, milline on Eesti plaan ja väärtuspakkumine.

See kõik tuleb ajal, kui Euroopa Komisjon prognoosib, et elektrivõrkudesse ja energia salvestamisse tehakse veidi alla 600 miljardi euro jagu investeeringuid. Pole siis ime, et Skeleton näeb enda ees kasvuredelit, mille kõrgust ei tea. „Me sõlmime kindlasti veel suuri lepinguid. Nüüd on meil probleem hoopis tootmise mahuga. Peame tulevikus veelgi tehaseid tegema, kindlasti superakude jaoks eraldi. Me ei räägi muidugi sellest aastast, aga viie-kuue aasta vaates kindlasti,“ räägib Skeletoni asepresident.

Skeletoni haardeulatus on lai ja üha laieneb. Näiteks aitavad nad elektrifitseerida prügiautosid, aga ka merel olevaid suuri laevu dekarboniseerida. Seal on koos aku- ja vesiniklahendused. Castaignet’ sõnul hakkavad nad peagi suurt koostööd tegema ka elektrivõrgu valdkonnas, aga seda nad veel välja hõigata ei saa.

Kuid Skeleton värbab ka Eestisse ja siingi on laienemisprojekte. „Suuri tehaseid me ei ehita, aga teadus-arenduspoolt kasvatame kindlasti.“

Eestil oma võimalused

Energeetikakonverentsil ütles Madiberk sedagi, et Eesti vajab energiatootmist ja -salvestust, et tõmmata ligi suuremaid tehaseid. Castaignet toob mängu ka palju räägitud välistalendid, keda peaks riiki märgatavalt rohkem lubama. Samal ajal ei ole see ainult Eesti probleem: Prantsusmaa vajab praegu ligi 20 000 riistvarainseneri, et oma lennukaid eesmärke täita. Üks neist on olla Euroopa tippriik uue tehnoloogia valdkonnas.

Eestist võiks samuti saada koht, kuhu tullakse ja kuhu saab suuremaid tehaseid luua.

„Kui Eestisse soovitakse tehaseid, eriti neid, kus on riistvaraelement juures, on vaja oskustega inimesi. Teilgi tuleb elektrivõrku suuri investeeringuid teha ja vaja on uut taastuvatest allikatest elektritootmise üksust. Talentide siia meelitamine on esmatähtis.“

Castaignet’ sõnul on väga agressiivseid talentide meelitajad, nt Saksamaa ja Poola. Eestist võiks samuti saada koht, kuhu tullakse ja kuhu saab suuremaid tehaseid luua. „Olen Prantsusmaalt, aga elan ja tegutsen Eestis. Näen seetõttu hästi, et Eestil on vaja bakalaureuse- ja magistrikraadiga riistvarainsenere, et rohetehnoloogia nõudlusega kaasas käia.“

Tema enda kodumaa on integratsioonile avatud ja neil on mitu riiklikku programmi, et meelitada Prantsusmaale parimaid insenere. Üks nende konkurente on loonud aga lausa n-ö akukooli, et ise töötajaid peale kasvatada. „Osa sektoreid tõmbab end koomale ja me ei taha seal töötavaid inimesi kaotada. Neile on vaja ümberõpet.“

Tulevik helge

Ettevõtte 2024. aasta keskmes on selgelt Leipzigi tehase käivitamine, sest siis on nad suutelised tootma nii palju, kui nad on lubanud müüa. Teine prioriteet on saada juurde uusi partnereid ja teha olemasolevatega põhjalikumat koostööd. Siemensiga soovitakse end veelgi rohkem siduda, sest koos tegutsetakse mitmes sektoris. „Vaatame sedagi, kuhu teha kolmas tehas, kas Saksamaale või mujale,“ kordab Castaignet.

Küsimuse peale, millal saab Skeletonist ükssarvik ehk miljardi dollari ettevõte, Castaignet naeratab ja ütleb viisakalt, et seda ei saa ta öelda. Ta lihtsalt ei tea seda ja nad ka ei kommenteeri oma väärtust. Lisaks on riistvara tootmises teistmoodi loogika kui tarkvara valdkonnas. „Me ei keskendu firma väärtusele, vaid sellele, et meil oleks miljardi dollari eest lepinguid. Meie tulevik on väga helge.“

Mida Skeleton ikkagi teeb? Skeleton ei vaja oma tootmises niklit ega koobaltit, mis võib meid tulevikus eksporditurgudest sõltumisest edukalt lahti haakida. Nad arendavad suure võimsusega energiasalvesteid, peamiselt superakusid ja -kondensaatoreid. Arnaud Castaignet selgitab, et energiasalvestuses on kiire võimsuse saavutamiseks mõnikord vaja pikka kestust, palju energiat või lühiajalisi rakendusi. „See on nagu võrrelda [sprinterit] Usain Bolti ja [pikamaajooksjat] Mo Farah’d. Kõik oleneb sellest, mida te vajate, üks pole teisest parem,“ räägib ta. Kõik ettevõtte asutajad on eestlased, nende seas ka tegevjuht Taavi Madiberk, kelle käe all on näidatud teaduse ja ettevõtluse sünergia võimalikkust. Võib öelda, et Skeleton on Eesti süvatehnoloogia teerajaja ja teiste julgustaja. „Raskestööstuse dekarboniseerimine on triljoni dollari küsimus, seda ei tehta ainult transpordisektoris. Olulised on aga ka kaevandamine ja ehitustegevus,“ selgitab Castaignet. Asepresidendi sõnul aitavad neid Euroopa Liidu selged kliimaeesmärgid, milles keskendutakse rohepööret võimaldavate tehnoloogiate toetamisele ja arendamisele. See suunis annab tootjale suuri võimalusi ja eeliseid. „Jookseme võidu sellega, et kindlustada rahastamine ja arvukate akuprojektide seast silma paista.“ Tihedat koostööd tehakse ka Eesti ja Saksamaa ülikoolidega. Skeletoni töötajad saavad kliimamuutuse mõjuga võitlemises midagi väga konkreetset ära teha. Tallinna kontoris on neil üle 100 inimese, üle maailma umbes 350. Kuigi Eesti majandust kimbutab muresid, näeb Castaignet rohetehnoloogia (cleantech) sektoris majanduskasvu võimalusi. Taastuvenergiasse ja kasvuhoonegaase vähendavatesse tehnoloogiatesse investeerimine loob uusi töökohti ja vähendab sõltuvust välisriikide geopoliitilistest otsustest. Selge tegevuskava ja rõhk mitmekesiste töökohtade loomisel võivad aidata kaasa Eesti majanduslikule vastupidavusele ja autonoomiale. Skeletoni eesmärk on aidata sektoreid, mida on raske elektrifitseerida ja dekarboniseerida. Nendeks on näiteks kaevandus-, ehitus ja laevaehitussektor, aga ka taastuvenergial põhinev elektrivõrgustik. Nende sektorite seadmeid ja masinaparki on keeruline elektrifitseerida, sest seadmed on niivõrd võimsad. Superkondensaator sobib suurepäraselt lühiajaliseks rakenduseks, pakkudes üle miljoni tsükli. Need laevad ja tühjenevad kiiresti, muutes nad oluliseks näiteks kosmosetööstuses ja raskeveokite rakendustes. Skeletoni superkondensaatorite ainulaadne võimsustihedus saavutatakse tänu kumera grafeenmaterjali kasutamisele. Erinevalt paljudest akuettevõtetest ei võtnud Skeleton kasutusele juba olemasolevaid tehnoloogiad, vaid keskendus materjaliarendusele. 2009. aastal loodud ettevõtte alustala on patenteeritud poorne süsinikumaterjal, nn kumer grafeen (curved graphene), mille uurimist alustasid Skeletoni hilisemad kaasasutajad juba 1998. aastal. Kuigi praegu ollakse superkondensaatorite valdkonna tipptegijad, plaanitakse tulevikus uurida ka muid energiasalvestusvorme, näiteks ülisuure võimsusega akusid. Kumer grafeen on must pulber, millel on tavalise grafeeniga sarnaseid omadusi. Tegu on ühe süsinikuaatomite kihiga, mis on sarnane kortsutatud paberilehega. See n-ö kumerus suurendab elektroodi pindala ja seeläbi salvestatava energia tihedust. Skeleton kasutab eri segusid, sealhulgas ränikarbiidi, ja kogu tooraine hangitakse Euroopast.