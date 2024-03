Kinnisvaraanalüütik Mihkel Eliste: on tõenäoline, et üürihinnad kasvavad lähikuudel veelgi

Viimane on aga suuresti hooajaline nähtus, mille juures mida enam kevade poole liikuda, seda kõrgemaks osutub ka tarbijaskonna aktiivsus ja ostuhuvi kinnisvaraturul. Hooajaline madalseis on seega turul taaskordselt läbitud, millele viitab ka taaskordselt jõulisemalt suurenema asunud pakkumismaht nii korteri- kui ka elamuturul, osutades eeskätt suurematele valikuvõimalustele, mitte niivõrd suurenevale võimalikule survele hinnatasemete langemise osas.

Tehtud korteritehingute osas kujunes 2024. aasta veebruaris Eesti korteriturul mediaanhinnaks 1994 €/m2, mida oli 1,0% enam kui jaanuaris, kuid siiski 3,8% vähem kui veel aasta tagasi samal perioodil. Kui tehingute arv suurenes veebruaris aastatagusega võrreldes 5,1% ulatuses, siis hinnatasemete dünaamika on olnud aga justkui teistpidine. Viimase taga on olnud aga suuresti asjaolu, kus uute korteritega tehtud tehingute osakaal on asunud nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus võrreldes aastataguse perioodiga ootuspäraselt vähenema.

Kuna järelturul kaubeldavate korterite keskmised hinnatasemed on tunduvalt madalamad kui uute korterite puhul, on ka Eesti piirkondlike suuremate keskuste keskmised hinnatasemed asunud viimasel ajal pigem iseloomustama järelturu, mitte niivõrd enam turu kui terviku, dünaamikat.

2022. aastast halvenenud likviidsus on toonud turule järk-järgult üha uut pakkumist ning olenemata sellest, et eeskätt uute arendusprojektide paberil ettemüük on olnud viimastel aastatel kõige suuremates raskustes, ei ole kinnisvaraarendajad pakkumismahu vähendamise kasuks siiski otsustanud. Statistiliselt on täheldada, et uute korterite laojääk on endiselt suurenenud ja väga tihe konkurents uute korterite turul seega jätkuvalt püsib.