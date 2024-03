Rahandusministeerium: inflatsioon on aeglustumas

Toiduainete hinnatõus pidurdus veebruaris 3 protsendini, mis on kahe ja poole aasta aeglaseim. Sealjuures on piimatoodete ja osa aiasaaduste hinnad väiksemad kui aasta tagasi. Sisendhindade alanemine ja hea kasumlikkus võimaldab jaekettidel allahindlusi pakkuda.

Teenuseid ja tööstuskaupu kajastav alusinflatsioon on stabiliseerunud 5 protsendi juures. Kui tööstuskaupade hinnatõus on taandumas, on teenuste hindu hoidnud jäigemana tugev palgakasv. Ka euroalal võib täheldada sarnaseid arenguid, kus teenuste hinnatõus on stabiliseerunud 4 protsendi juures.