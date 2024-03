Ainult Ungaris sama populaarne. Eestlastele meeldib naistepäeval lilli kinkida

Interflora esindaja Ly Altoni sõnul on naistepäev Eestis erakordselt edukas lillede kinkimise päev. „Võrreldavat huvi naistele naistepäeval lilli kinkida ei näe me üheski teises Ida-Euroopa riigis. Ehk ainult Ungaris armastatakse naistepäeva sarnaselt,“ märkis ta.

Alton tõdeb, et lillede hinnad on viimase paari aasta jooksul maailmaturul tõusnud, sest kasvatajad vähendasid pandeemia oludes tootmismahtu ja lisandunud on inflatsiooni mõju. Interflora kõige soodsam lõikelill on nelk (1.6) ning kõige rohkem tuleb välja käia liilia (8.5) ja orhidee lõikelille eest (20). Kõige kallim toode on 190-eurone roosikimp. „Naistepäeva popimad tooted on kindlasti tulbikimbud ja kevadised hooajakimbud, aga kindlasti kingitakse ka palju gurmeetooteid: kinkekomplekte, puuviljakorve, sefiiritorte ja maasikaid šokolaadis,“ lisas ta.