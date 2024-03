Stora Enso koondab Eestis 61 inimest ning kolib pakendimaterjalide tootmise tugiteenused Tšehhi ja Poola

Stora Enso Eesti AS teatas töötukassale, et koondab seoses töö ümberkorraldusega 61 inimest. Ettevõte täpsemaid plaane veel ei avaldanud, ent ettevõtte Tallinna kontori juhi Kati Kilgi sõnul on koondamise taga vajadus suurendada keerulises turuolukorras ettevõtte tõhusust, kirjutab Geenius.