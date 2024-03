EY Aasta Ettevõtja galal pälvis elutööpreemia esmakordselt naisettevõtja

„Maie Niit on tugev ja sihikindel naine, kelle ettevõtja hing pääses õitsele alles siis, kui lapsed olid suureks sirgunud. Loodan väga, et tema lugu on inspiratsiooniks paljudele naistele – kui midagi väga tahta, siis ei tasu oma unistusi vaka all hoida ega arvata, et uueks alguseks on liiga hilja,“ sõnas EY Eesti partner Ranno Tingas. „Maie ise on öelnud, et ta ei ole mitte kunagi halvas tujus. Usun, et ühele ettevõtte omanikule on see üks väärtuslikumaid iseloomujooni. See on miski, mis aitab meeskonda hoida ühtsena ning motiveerib töötajaid eesmärkide nimel pingutama. Maie on ettevõtja, kelle poole vaadata alt üles ja suure austusega.“