Bolti naissoost autojuht: mõni mees on öelnud, et oi, ma ei teadnudki, et naised nii hästi sõita oskavad

Elukutselt on Anne Taal hoopis meestejuuksur. „Mul oli ka oma ilusalong, kuid kui koroona tuli, siis läks väga raskeks,“ räägib ta. Täna on ta pensionär ja sõidab taksot oma vabal ajal. „Hakkasin seda tegema juba natuke enne salongi kinnipanekut. Tütar oli see, kes soovitas – ema, sulle meeldib autoga sõita, hakka toitu vedama,“ meenutab Anne. Ta mõtles siiski, et ainult toidu vedamine on veidi igav, kuna ta on harjunud kogu aeg inimestega suhtlema. „Siis ütles tütar, et hakka Bolti sõitma. Üks klient hakkas ka sõitma ja tema käest sain hästi palju nõu küsida, kuna alguses ikka pelgasin,“ kirjeldab ta. Kõige suurem hirm oli, kuidas ta Bolti äpiga hakkama saab, aga ta otsustas siiski proovida.