Lillede kinkimine naistepäevaks on iga-aastane tava. Kuigi lilli ei peeta kõige kallimaks kingituseks, spekuleeritakse ikkagi, kui palju raha on sobilik lilledele kulutada. Nii esitasimegi pühade küsimuse: kuidas on viie aastaga muutunud tulpide ja rooside hinnad? Võrdluseks võeti kaks populaarset müügikohta - Viru tänava lilleturg ja Maxima kauplusekett.