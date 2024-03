Ettevõtetele teevad muret kõrged laenuintressimäärad

Hinnang laenukeskkonnale peegeldab majandussektorite käekäiku: enim on halvenenud transpordi ja tööstusettevõtete hinnang, samuti on endiselt negatiivsed ehitusettevõtted. Ehkki Eesti ettevõtete hinnang oma rahastamisvõimalustele on ligikaudu sama hea kui Euroopa ettevõtetel, on siinsete ettevõtete hinnang pankade valmisolekule laenu pakkuda halvenenud kõige rohkem. See on osaliselt seletatav sellega, et ujuva intressimääraga laenulepingute laialdase kasutuse tõttu on baasintressimäärade tõusu mõju olnud Eestis märksa vahetum ja kiirem kui paljudes teistes euroala riikides. Nii on intressimäärade senine tõus pea täielikult Eesti laenuvõtjate kuludesse juba üle kandunud. Samas paljudes teistes riikides seisab see veel ees.