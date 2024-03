Lindström - jätkusuutlikkusest töötaja vaates: inimesi kõnetab töö mõtestamine

Lindströmi ärimudel on jätkusuutlik juba oma olemuselt – ettevõte hoolitseb selle eest, et niidist saaks tekstiil ja tekstiilist jälle niit võimalikult vähese keskkonnamõjuga. „Vastutustundlik ja keskkonnasäästlik tegutsemine on üks meie põhilubadusi klientidele, ent see ei toimiks, kui sama mõtteviisi ei kannaks ka meie töötajad,“ selgitab Vihul. Tema sõnul kaldutakse jätkusuutlikkust sageli seostama üksnes keskkonnahoiuga, kuid see hõlmab endas palju enamat – alates hoolimiskultuurist töötajate ja klientide suunal ning lõpetades ohutute ja tõhusate protsesside, usaldusväärsete partnerite valiku ning mõistagi tekstiilide säästliku tootmise, haldamise ja taaskasutusega.

Tervikpildi arvestamine võimaldabki Lindströmil pakkuda suurepärast kliendikogemust – see on ettevõtte selge fookus. Vihuli sõnul on töötaja enesetundel ja kliendirahulolul otsene seos. „Meil on olnud perioode, mil töötajad on muudatuste tõttu segaduses ning kohe on kasvanud kliendikaebuste arv. Seos on otsene ja ilmne – töötaja, kes pole õnnelik, hakkab töösse hooletumalt suhtuma,“ toob personalijuht välja. Ta märgib, et niisuguseid olukordi ei saa kiiresti muutuvas keskkonnas alati küll ära hoida, kuid tähtis on need võnked ja töötajate meeleolud ära tabada ning suund õigeks seada. „Juht peab olema tõeliselt näoga inimeste poole. Teeme ka töötaja rahulolu-uuringuid kaks korda aastas ning jälgime olukorda, et saaks töötajate vajadustega arvestada ja võimalikult kiiresti kurssi korrigeerida,“ lisab Vihul.

Töötaja tahab teada, mis väärtust ta loob