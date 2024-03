Luminor: ärid on taas investeerima asunud ja edasi lükatud plaanid kapist välja võtnud

„Eelmisel aastal oli ettevõtete jaoks kõige keerulisem ärimahtude ärakukkumine ja paljudel tekkis ühel hetkel moment, kus tuli langetada otsus, kas jätkata sama ärimudeliga või mitte. Nüüdseks on selge, et kunagiste ärimudelitega enam jätkata ei saa,“ ütles Savtšenko.

Kuna eelmine aasta oli ettevõtjatele keeruline, lükati ka palju investeeringuotsuseid edasi. Marjan Savtšenko sõnul on nüüdseks aga tasapisi näha, et ettevõtjad on hakanud plaane kapist välja võtma ja hakkavad neid realiseerima.

„Ettevõtjad tunnevad survet, sest kui sul jäävad tulevikku suunatud investeeringud tegemata, siis suure tõenäosusega jõuab mõni hea konkurent ette ning sel juhul jäädakse konkurentsist tugevalt maha. See omakorda tähendab, et tulevikus ootavad sind sellevõrra suuremad investeeringuid,“ märkis ta.

Savtšenko täpsustas, et investeeringute pausile panemise teema puudutab nii väikese kui keskmise suurusega ettevõtjaid, sest suurtel ettevõtjatel on sageli pikaajalisem ja vähem paindlik investeerimisplaan, olenemata sellest, mis majanduse seis on.

Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge lisas, et kaheksa kvartalit järjestikust majanduslangust on tõsiasi ning see pole ettevõtjate elu lihtsaks teinud. „Eesti majandus on orienteeritud Skandinaaviale, mis on pisut kitsas turg ning millest ollakse suures sõltuvuses. Põhjamaade kinnisvaraturul toimunud korrektsiooni tõttu on nõudlus vähenenud moodulmajade ja mööbli vastu. Lisaks on Skandinaavia turg olnud omakorda sõltuvuses Saksamaa majandusest, millel ei lähe samuti kuigi hästi ning see avaldab olulist mõju ka Eesti majandusele,“ ütles ta.

Suurim Eesti ettevõtete lähiaja väljakutse on Indrek Julge sõnul uute turgude leidmine ja sellega ka aktiivselt tegeldakse. „Kui see õnnestub, siis ei paista tulevik sugugi tume ning võime liikuda siit lähiregioonist näiteks Poola, aga ka laiemalt Kesk- ja Lääne-Euroopa suunas,“ märkis Julge.