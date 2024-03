Vene juurtega ettevõtja tehas Narvas paisati sundmüüki. Äsja andsid nad teada edukatest katsetest

Narva värvitootja Primatek koos Ragn-Sellsiga andsid nädala keskel teada, et nende katsed põlevkivituhast välja võetava kaltsiumkarbonaadiga on olnud edukad. Sellest saab toota keskkonnasäästlikke pulbervärve. Samal ajal oli aga oksjonikeskuses sundmüüki pandud selle sama ettevõtte tehasehoone Narvas. Alghinnaks 3 miljonit eurot.

See tekitas täna Ragn-Sellsis omajagu segadust, sest meediamajad hakkasid helistama ja küsima, kas rõõmusõnumile järgnes tõesti kohe kiire unistuste purunemine. Selgub, et asi on sellest kaugel ehkki Ragn-Sells OSA Projekt OÜ müügijuht Lauri Laanemäe kuni täna hommikuni tehase müügist teadlik ei olnud. Kiiresti sai aga neile tema sõnul selgeks, et kui kinnisvara on tõesti omanikku vahetamas, siis tehas ise töötab edasi.