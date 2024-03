Meeletu rabamine. Laineharjal Taani firma ravim on Eestis otsas. Ettevõttel valmib uus hitt, kuid ka konkurent hingab kuklasse

Ravimitootja järgmise põlvkonna ravimeetod on esmastes katsetes olnud väga edukas. Vabatahtlikud katsetajad kaotasid kaalust 13%. Ravimitootja väärtus ületab juba 600 miljardi dollari piiri. Samal ajal ei suuda tootja kuidagi rahuldada seniste lipulaevade vajadust. Probleem on globaalne ja pani tootja kulutama miljardeid dollareid.

„Ozempicuga on tõesti juba eelmise aasta algusest olnud tarneraskusi ja see tekitab nii patsientides kui ka apteekides väljakutseid. Olukorras, kus apteeki pöördub klient, kellele on Ozempic arsti poolt välja kirjutatud, kuid ravimit apteegis ei ole, saab apteeker kontrollida, kas või millises lähimas apteegis ravimit on, kuid arusaadavalt ei ole see kliendi jaoks mugav lahendus. Kahjuks ei saa apteeker retsepti ise muuta või asendada ja alternatiivi saab pakkuda vastavalt patsiendi diagnoosile vaid tema arst,“ ütleb Südameapteeke haldava Pharma Holding OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Enel Kolk.