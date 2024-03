Maksutõusud panid põntsu järgmisele väiketootjale. „Ei teagi, mida me nüüd loomadega teeme, viime Tallinna?!“

AS Tartu Agro, mille alla kuulub ka Rahinge Lihatööstus, on tegutsenud liha-, vilja ja piimatootjana peaaegu Eesti vabariigi taasiseseisvumise algusest saati – alates aastast 1994. Lõuna-Eesti firmal läks aastakümneid hästi, seda kinnitavad mitmed töötajad ja juhid. Kuid viimasel ajal on meeleolud langenud alla nulli, sest majanduslik seisukord ei lase edasi tegutseda. „Rahinge Lihatööstus on esimene, mille me kinni paneme. Ega ma tea, mis me teistega teeme,“ lausub Härm ohates.