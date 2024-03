Mertsina: nõrga nõudluse tõttu võime lähiajal näha töötlevas tööstuses rohkem koondamisi

Eesti tööstusettevõtete lähiaja tootmise väljavaade halveneb

Eesti tööstusettevõtete kindlustunne on viimase enam kui poole aasta jooksul olnud stabiilselt halb, kusjuures tootmise lähikuude väljavaade halveneb jätkuvalt. Ekspordiootused on väga nõrgad ega näita veel kindlat paranemist. Ligi kolmveerandi tööstusettevõtete jaoks piirab ebapiisav nõudlus majandustegevust ja see osakaal on lähiriikidega võrreldes oluliselt suurem. Koos tootmismahtude vähenemisega on üha enam vähenenud töötleva tööstuse tootmisvõimsuste rakendatuse tase. See kukkus juba eelmise aasta alguses allapoole pikaajalist keskmist ja on nüüd umbes samal tasemel nagu 2020. aasta koroonakriisi kõige keerulisemal ajal. Tootmisvõimsuste madal rakendatuse tase koos suurema ebakindluse ja kõrgete laenuintressidega piiravad selle majandusharu investeerimist.