Ekspert: on mitu põhjust, miks uude A-energiaklassi koju kolides kommunaalkulud tegelikult ei vähene

„Tõsi, küttekuludelt on A-energiaklassi majas oodata selget kokkuhoidu, kuid paljude jaoks ootamatult tarbivad ka kaasaegset mugavust loovad lahendused energiat ning nõuavad regulaarset hooldust, mis tuleb elanikel kinni maksta. Nii selgubki, et igakuised arved ei muutu väiksemaks,“ kirjeldab Martin Vahter viimasel ajal sagedaseks muutunud üllatust, mis inimesi uude koju kolides tabab ning meenutab, et päris esimestel kuudel ootab uues majas ees veelgi suurem kulu, sest ka reserve peab koguma.

„Kulude struktuur on muidugi väga erinev - vana hea Mustamäe viiekordse majaga võrreldes lisanduvad kohe liftiga seotud kulud. Kui üheksakorruselises Lasnamäe paneelmajas on üldelektri kuluks mõned üksikud pirnid trepikoja laes, siis uues majas on korralikult valgustatud nii parkla- kui hoovialad ja ka keldrikorruse garaaži sissesõidu kaldtee tuleb talvel elektriküttega jäävaba hoida,“ toob Vahter järjest näiteid ja jätkab: „Väravad töötavad elektriga - jooksev kulu, ventilatsiooniagregaadid - jälle elekter ja jälle kulu ning regulaarsed hoolde- ja käidukulud ka veel lisaks.“

Nii ongi Vahteri sõnul mugavus ja elukeskkonna kvaliteet see, mille eest A-energiaklassi hoones makstakse. „Ei ole nii, et võidetakse kõvasti rahas - seda loota on pigem enesepettus, lihtsalt sama raha eest saab palju rohkem,“ rõhutab Vahter, kelle sõnul üks konkreetne rahaline võit uude A-energiaklassiga majja kodu soetamisel pigem siiski on, sest paljud pangad pakuvad just sellistele korteritele soodsamat kodulaenu intressi.

