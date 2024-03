Võimas tõus: LHV asutaja puutumata krüptokonto väärtus on paisunud ligi miljardi dollarini

Mullu ütles Rain Lõhmus ERRile antud intervjuus , et kaotatud paroole ei ole ta üles leidnud ning pole selleks ka väga jõupingutusi teinud. „Ei ole mingi saladus, et mul on rahakott 250 000 ethereum ühikuga, igaüks võib ise arvutada, mis ta väärt on,“ ütles ta.

„Aga ei, ma võtan rahulikult, mulle ei meeldi sellised asjad, mille resultaat on null või üks. Sa võid sinna kümme aastat kulutada ja see võib lõppeda resultaadiga null, võib lõppeda nii, et sa lahendad probleemi, kuid ma eelistan teha asju, kus on progress igapäevaselt nähtav. See on liiga keeruline ülesanne, et sellega (mainitud krüptorahakotile ligi pääseda – toim) aktiivselt tegeleda,“ ütles Lõhmus. Loe pikemalt ERRist.