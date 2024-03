Nokk kinni, saba lahti. Paberkott kilekoti asemel ei ole sugugi hea variant ja tarbijad juba tunnetavad seda

Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist toob esmalt esile, et neile endale meeldib öelda, et parim ostukott on see, mis inimesel juba kodus olemas on. Ka tema sõnul peetakse paberkotti veel siiani kilekotist keskkonnasäästlikumaks variandiks, aga selle tootmine ja transport nõuab rohkem ressurssi. Lisaks muutub see Eesti kliimas niiskuse tõttu tihti hapraks.

„Nii võib öelda, et üks on loodusele suuremaks koormaks enne ning teine pärast kasutamist, kui see peaks loodusesse sattuma. Õnneks on mõlemale alternatiiv ka korduskasutatavate kottide näol, olgu tegemist riidest või plastist ostukotiga,“ räägib Rist.

Coopi statistikast tuleb välja huvitav muster, et kui nad 2021. aastal erisuguse kujunduse ja suurusega ostukotid müügile tõid ning need kauplustes rohkem esile tõstsid, osteti neid rohkelt. 2022. aastal vähenes seetõttu kilekottide ja mullu ka paberkottide müük.

„Sellest võime järeldada, et kliendid on pärast korduskasutatava ostukoti soetamist hakanud vähem ostma kile- ja paberkotte ning see trend on süvenev. Usun, et selle taga on inimeste teadlikkuse kasv, millele oleme püüdnud aeg-ajalt ka ise kaasa aidata, pöörates klientide tähelepanu ostukoti valikul nii kauplustes, kaupluste siseraadios, sotsiaalmeedias kui ka erinevates klientidele suunatud trükistes.“

Rist lisab, et neil on plaanis tuua müügile veelgi soodsamaid korduskasutatavaid ostukotte ning järk-järgult teha õhukesed kilekotid kauplustes tasuliseks, et motiveerida kliente ka puu- ja köögiviljade pakendamisel eelistama korduskasutust.

Selver ja uue süsteemi test

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela näeb, et nii kile- kui ka paberkottide müük Selveris tasapisi väheneb. Samal ajal on suurenenud riidest kottide müük. Koguse poolest eelistatakse endiselt kilest varianti.