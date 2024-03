Raju kasvu teinud ketsimüüja: toote pähe määrimine muudab noored brändi osas närviliseks ja kriitiliseks

Turundajate üheks suuremaks sihtgrupiks ja ühtlasi ajaloo suurimaks tarbijademograafiliseks rühmaks on praegu Z-põlvkond ehk noored, kes on sündinud vahemikus 1997–2012. Z-generatsioonini jõudmine on suure potentsiaaliga, kuid teisalt võib tegu olla suurema väljakutsega: nad on kannatamatud, enesekindlad ja arenevad kiirelt. Kuidas sellise sihtgrupini jõuda?