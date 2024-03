Nii ei ole Eestis autosid müüdud. Automüüja lubab kalliks läinud sõidukid taas kättesaadavamaks muuta

Eestis üle saja automudeli müüva Auto Bassadone tegevjuht Veiko Karu tunnistab, et autod on läinud kalliks. Sõiduki, mis viis aastat tagasi maksis 20 000 eurot, saad nüüd kätte 40 000 euroga. „Hinnad kerkivad kõrgustesse, kus klient ei saa seda endale enam lubada,“ nendib Karu. Ta ütleb, et sektor peab muutuma. Nemad on valinud liisimises uue lähenemise.