Uus petuskeem. Petturid kasutavad WhtsAppi ja kaasavad kullereid

Citadele panga IT-turvalisuse osakond on täheldanud, et viimasel ajal on eriti aktiivsed petturid, kes helistavad WhatsApp rakenduse abil politsei-, turva- või pangatöötajatena esinedes ja annavad teada, et inimese pangakaardi andmetes on probleem ja kaart vajab väljavahetamist. Petturid väidavad, et kuller või pangatöötaja tuleb uue kaardiga, kuid enne tuleb kullerile anda vana pangakaart ja PIN-kood. Eriti on selline petuskeem praegu levinud Lätis.