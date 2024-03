Soomlasest pankur: kui ma maksaks Eestis makse, siis ma toetaks valitsuse hinnavahelepingute kava või mingit sarnast toetust

Eesti 2030. aastaks seatud taastuvenergia võimsuste arendamine vajaks kokku 3-5 miljardi euro ulatuses investeeringuid. SEB Panga ettevõtete panganduse valdkonnajuhi Peep Jalakase sõnul on see keeruline ülesanne, sest Eesti pankade 30-35 miljardi eurost laenuportfelli arvestades on antud summa märkimisväärne.

Eksperdid tunnistasid samuti, et arusaadavalt on taastuvenergia projektid ühiskonnale vajalikud, kuid rahastuse puhul on oluline riskide maandamine, mille osas saab täna kiireid lahendusi pakkuda ainult riik. Pikaajaliste elektrimüügilepingute turg hetkel Baltikumis lihtsalt veel puudub. „Täpsed mehhanismid tuleks läbi mõelda, aga ma arvan, et see summa on lihtsalt nii suur, et kui mõni osapool ebaõnnestub, siis ma kardan, et 2030. aastaks ei tule 3-5 miljardi euro suuruseid investeeringuid,“ ütles Jalakas.