Eesti iduettevõte Planet42 kaasas Aafrika suurimalt pangalt 15 miljonit eurot

„LAV-i randis laenuraha kaasamine võimaldab meil oluliselt tõsta äritegevuse efektiivsust ja kasumlikkust, sest varasemalt kaasatud euro- ja dollarilaenud on üsna kallid,“ ütles Oja. Samas on Oja hinnangul kaasatud rahasummast olulisemgi strateegiline partnerlus Aafrika pangandusgigandiga. „Standard Banki 250 miljoni randi (u 12 miljonit eurot) suurune laenuinvesteering on alles algus, sest nende lisandumine Planet42 investorite ringi avab meile omakorda arvukalt uusi võimalusi. Plaanime 2024. aastal jätkata randipõhise laenuraha kaasamist veel mitmelt uuelt investorilt. Sellised investeeringud võimaldavad meil lähiaastatel veelgi kiiremini LAV-i turul laieneda ning aidata kümnetel tuhandetel inimestel isiklikku autot soetada. Turgu on siin küllaga,“ ütles Oja.