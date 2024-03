Investeerimiseksperimendi vahekokkuvõte: Infortar lõigi asjad sassi

Meenutuseks, nn käsitööindeksi eksperiment sai alguse mullu juunis, kuna siinsel turul pole kättesaadavat viisi n-ö laiapõhjaliselt Tallinna börsi investeerida. See andis põhjuse katsetada, kuidas võiks samasugust asja kohalikul tasandil ise võimalikult kergesti üles ehitada, kui tulus see ka on ja millist mõju hakkab ajapikku avaldama ostuhinna keskmistamine (dollar cost averaging).