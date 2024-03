Advokatuur: maksuamet ei tohi võtta seadusandja rolli

„Maksuametil on töös juhend, millega võidakse asuda maksustama tehinguid ja toiminguid, mida seni pole maksustatud . See muudaks oluliselt ettevõtete omandamise praktikaid ja vastavat sektorit,“ rõhutas advokatuuri maksuõiguse komisjoni esimees vandeadvokaat Villy Lopman.

Kehtiv seadus selliseid tehinguid ei maksusta, maksu- ja tolliamet lähtub kavandatavas juhendis aga vastupidisest eeldusest, et sellised tehingud võib teatud juhtudel maksustada. Eriti probleemseks peab advokatuur tõsiasja, et kavandatav juhend ei välista sõnaselgelt uute reeglite kehtestamist tagasiulatuvalt. Juhend ei tohiks Lopmani kinnitusel ühelgi juhul segadust suurendada ja võimendada tagasiulatuva rakendamisega.Advokatuur tunnustab samas maksu- ja tolliametit juhenditega tegelemise eest ja advokatuuri kaasamise eest juhendi ettevalmistamisse.

„Usume, et meie ühine eesmärk on jõuda juhendini, mis lihtsustaks seadustest arusaamist ja aitaks maksumaksjal täita kehtivaid seadusi,“ sõnas Lopman. „Kui on vaja uusi reegleid, peab need kehtestama seadusandja ja võtma ka poliitilise vastutuse. Advokatuur koondab üle tuhande õigusvaldkonna tippspetsialisti ning oleme kindlasti valmis andma oma panust kvaliteetse õigusruumi loomisesse.“