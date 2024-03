Vene üliõpilane vangistati Ukraina-meelse WiFi võrgu nime eest

Alates Venemaa sõja algusest Ukrainas on tuhanded inimesed saanud vanglakaristusi või trahve sissetungi kritiseerimise või Ukraina toetamise eest.

Süüdistati natsisümboolika levitamises

Kohtudokumentide kohaselt kontrollisid ametnikud tema tuba ülikooli üliõpilaskodus ning leidsid tema isikliku arvuti ja WiFi ruuteri. Kohus ütles, et ta oli kasutanud võrku, et reklaamida loosungit „Slava Ukraini!“ piiramatule arvule kasutajatele Wi-Fi levialas. Nüüdseks on ruuter konfiskeeritud.