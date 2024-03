Eleving Groupi juht: kõrged võlakirjade intressid ei jää eeldatavasti kestma

„Emiteerisime eelmise aasta oktoobris viieaastase tähtajaga võlakirju 50 miljoni euro eest. Nüüd on meil piisavalt vahendeid, et mõelda ambitsioonikatele plaanidele, mis ei nõua lähikuudel uute võlakirjade emiteerimist,“ ütles Sudnius.

Tema sõnul tuleb ka arvestada, et Balti ja Euroopa võlakirjad on ettevõtte jaoks üks võimalus ettevõtet finantseerida, lisaks on kaasatud raha kohalike Aafrika võlakirjade, investeerimisfondide, pankade ja ka Mintose turult. „See võimaldab meil olla paindlikud, kui on vaja kiiresti raha kaasata olenevalt konkreetsete tütarettevõtete vajadustest. Järgmise 12 kuu vaates ei ole meil plaanis uusi võlakirju emiteerida,“ ütles Sudnius.