Rahastust otsivad ettevõtted pöörduvad ärilaenude saamiseks aina enam Soome poole

Madalad intressimäärad panevad Eesti ettevõtteid eelistama Soomes välja antud laene

2020. aastatel on märgata tendentsi, kus Balti ettevõtted pöörduvad ärilaenude saamiseks üha enam Soome poole. Üks oluline põhjus on Soome majanduslik stabiilsus ja soodsad laenutingimused. Näiteks on Soome ärilaenude intressimäärad võrreldes Balti riikidega suhteliselt madalad, mis muudab Soome ärilaenud atraktiivseks rahastusvõimaluseks ettevõtetele, kes vajavad rahasüsti oma tegevuse laiendamiseks või uute projektide käivitamiseks. Euroopa Keskpanga avaldatud andmed euroala intressimäärade kohta 2024. aastal näitavad selgelt, et Balti riikidega võrreldes on Soomest laenu võtmine ettevõtete jaoks kindlates kategooriates parim valik.