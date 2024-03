Anastassia Kovalenko-Kõlvart: konkurentsiseaduse muudatused on põhiseadusega vastuolus

Selle asemel, et rohkem kui kaks aastat väldanud majanduslanguse tingimustes ettevõtteid toetada, teeb valitsus Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul kõik selleks, et majanduskeskkonda veelgi halvendada ja ettevõtjaid hirmu all hoida.

„On arusaamatu, mis probleemi soovitakse lahendada. Kas meil on tõesti nii palju konkurentsialaseid rikkumisi, et valitsus on ettevõtjatest teinud uued vaenlased, otsides karmimaid karistusmeetmeid, mida oleks lihtsam ja kiirem rakendada. Samal ajal kui kõik majanduseksperdid ütlevad, et praeguses kriisis tuleb ettevõtlust aidata, on valitsus hoopis asunud ettevõtlusega võitlema. Valitsus on läinud niivõrd hoogu ettevõtjate karistamise tahtega, et on isegi valmis minema põhiõiguste vastu ning loobuma sellisest aluspõhimõttest, nagu süütuse presumptsioon,“ lisas Keskerakonna saadik.