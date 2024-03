Nüüd on bitcoini hinnatipp 72 211 dollari peal, mis saavutati täna lõunal. Viimase 14 päeva jooksul on bitcoin kerkinud 41% ning viimase 24 tunni jooksul 3,7%.

Eelmisel nädalal märkisid krüptoinvestorid Roman German ja Parol Jalakas, et nende hinnangul alistab bitcoin 100 000 dollari piiri. „Bitcoini ETFid on toonud turule lisanõudlust ning suruvad hindu veel rohkem üles,“ märkis German. Üheks tõusu põhjuseks on tema sõnul ka ees ootab bitcoini nö pooldumine, peale mida on turule oodata poole vähem uusi bitcoine ehk nõudluse ja pakkumise käärid võivad minna veelgi suuremaks.